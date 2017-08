Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fica preso por morte do irmão

Discussão dentro de casa acabou com Gonçalo, de 19 anos, a assassinar Rui Pedro, de 23.

Por J.C.R. | 08:21

Gonçalo Augusto, o jovem de 19 anos que matou o irmão, de 23, na quarta-feira, na casa da família, no Bairro da Boavista, em Lisboa, vai aguardar julgamento em prisão preventiva por determinação do juiz de instrução criminal.



De acordo com Amândio Augusto, o pai, na origem do crime esteve apenas uma "discussão entre irmãos", por causa do quarto que os dois partilhavam e a mesma não foi motivada por qualquer rapariga.



"Nem houve intenção de matar", garantiu o progenitor quinta-feira ao CM.



O velório de Rui Pedro realiza-se esta sexta-feira à noite na igreja das Furnas, em Benfica.