Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ficam por pagar gratificados à PSP

Diretor diz que “não é possível acomodar mais despesa”.

Por Magali Pinto | 20.12.17

As queixas não paravam de chegar à Direção Nacional da PSP - centenas de agentes e chefes aperceberam-se de que não iam receber o pagamento dos policiamentos gratificados no salário deste mês, que vai chegar às contas já amanhã - porque esta estrutura foi obrigada a fechar as contas do ano no dia 5 de dezembro. E, por isso, o superintendente-chefe Luís Farinha enviou esta terça-feira de manhã um email a todos os polícias.



"O processamento dos serviços remunerados para o mês de dezembro foi no montante de 2 520 781 euros. Saliento que a dotação disponível no orçamento da PSP/2017 era insuficiente para pagar a despesa indicada, pelo que foi efetuado um reforço aproximado de 400 mil euros", explica o diretor nacional da PSP, adiantando: "No mês de dezembro não é possível efetuar processamentos extraordinários após a data do respetivo fecho do processamento das remunerações, na medida em que não existem dotações disponíveis que permitam acomodar mais despesa."



Este pagamento só poderá ser efetuado no próximo ano.



O presidente do Sindicato dos Profissionais de Polícia, Mário Andrade, lamentou a situação ao nosso jornal. "Não se percebe como é que todos os anos isto acontece. Ou seja, para se ter noção do que está a acontecer, é o seguinte: os polícias têm a receber 300 euros, vão à conta e receberam 50 euros. Numa época destas, de Natal, revela, no mínimo, muita insensibilidade", referiu ao CM Mário Andrade, do SPP/PSP.