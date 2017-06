“Ficámos juntos e sobrevivemos”

"O socorro não existiu. A primeira ambulância, que era de Odivelas, chegou às três da manhã. Era um cenário dantesco. Agora resta-nos agradecer estarmos vivos graças à nossa coragem. Um dia todos vamos morrer, mas a minha vez ainda não chegou. Quando perdi o controlo do carro só pensei na minha mulher e na miúda. Pensei que era o fim". Mas não foi. Nem para João, nem para a mulher, Ana, nem para sobrinha, de 12 anos.



Durante o dia de ontem, João e os vizinhos, que nem se conheciam, passaram o dia juntos, com as marcas de uma noite de pesadelo mas com o consolo de todos terem fintado a morte.



Mas, a poucos metros desta história de final feliz, viveu-se um pesadelo: quatro pessoas que ficaram presas dentro de uma carrinha, cercadas, morreram sem conseguir resistir às chamas."O socorro não existiu. A primeira ambulância, que era de Odivelas, chegou às três da manhã. Era um cenário dantesco. Agora resta-nos agradecer estarmos vivos graças à nossa coragem. Um dia todos vamos morrer, mas a minha vez ainda não chegou. Quando perdi o controlo do carro só pensei na minha mulher e na miúda. Pensei que era o fim". Mas não foi. Nem para João, nem para a mulher, Ana, nem para sobrinha, de 12 anos.Durante o dia de ontem, João e os vizinhos, que nem se conheciam, passaram o dia juntos, com as marcas de uma noite de pesadelo mas com o consolo de todos terem fintado a morte.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

No meio da destruição e do desalento há histórias de sobrevivência, de solidariedade e entreajuda. Vizinhos que se uniram e que mesmo não se conhecendo arriscaram a vida para se ajudarem mutuamente.João Malveiro, 41 anos, de Lisboa, decidiu fazer uma surpresa à mulher que estava em Pedrógão – acabando por lhe salvar a vida e à sobrinha."Foi em segundos", começa por contar ao. "De repente, estávamos rodeados de chamas [pelas 19h00 de sábado] e naquele momento só pensei em pegar na minha mulher e na sobrinha e fugir." Mas João não sabia que, a par do fogo, sob a região caía uma cortina de fumo. "Quatrocentos metros depois despistei-me. Fiz uma curva a direito. O pior foi quando a minha sobrinha ficou presa no cinto de segurança. Conseguimos tirá-la naquela aflição. Um carro parou, não nos conhecíamos e hoje estamos todos vivos porque ficámos todos juntos e nos ajudámos", conta.