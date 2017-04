“Ficou tudo destruído e o fogo metia medo”

O que achou desta notícia?







Idalina Araújo, de 84 anos, estava a dormir em casa, na madrugada de sexta-feira, quando foi acordada por um violento estrondo. Foi à janela e percebeu que a moradia de três pisos onde vivia, na rua Fundo de Vila, em Vila Chã, Vila do Conde, estava completamente tomada pelas chamas. Acabou por ser resgatada do quarto pelos bombeiros, mas perdeu os bens de toda uma vida. O piso dos três andares colapsou - o soalho em madeira foi consumido - e a idosa ficou desalojada."Acordei com o estrondo de uma garrafa de gás a rebentar. Fui à janela e vi tudo em chamas. A Lina [vítima] estava à janela e eu só lhe gritei ‘Foge que está muito fogo na tua casa. Foge que está tudo a arder’. Ela nem se dava conta do que se estava a passar", contou aoConceição Azevedo, uma vizinha que ficou em pânico. "Eu fiquei muito aflita. O incêndio metia muito medo. Ficou tudo destruído, o fogo levou-lhe tudo. Ela só tem a roupa de dormir, não a deixaram salvar nada", acrescentou.O alerta foi dado por um condutor que passava na rua, por volta das 04h00, e percebeu que das águas-furtadas da casa saíam chamas e um fumo intenso. Ligou para os bombeiros, que, além de resgatarem a mulher, tiveram a preocupação de impedir a propagação das chamas às casas vizinhas. No local estiveram bombeiros de Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Moreira da Maia. As causas do incêndio estão a ser investigadas pela PJ. A vítima foi alojada na casa de filhos.