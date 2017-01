Filhas dizem ter sido abandonadas por 'Herói da A1'

Vanessa conta que aos seis anos viu-se forçada a separar-se da irmã, Bárbara, na altura também uma criança de sete anos. "Quando ele nos abandonou a minha mãe estava desempregada, era vítima de violência doméstica, estava em depressão e foi internada numa instituição em Aveiro. Eu e a minha irmã fomos separadas. Eu fui viver para casa da minha avó e ela para casa de uns tios no Porto. Nunca mais tivémos uma relação normal de irmãs", diz.



À TV Guia, Vanessa contou como foi o reencontro entre pai e filha. "Encontrei-o a jantar numa cervejaria da vila. Disse-lhe 'Olá pai, sou a Vanessa, a tua filha'. Ele ficou estarrecido. A Lucinda pegou logo na filha e saiu. Ele disse-me que não queria saber e nem um abraço me deu. Dias depois, voltei com as minhas duas filhas pequenas, as netas dele. Nem quis vê-las", relata Vanessa.Vanessa conta que aos seis anos viu-se forçada a separar-se da irmã, Bárbara, na altura também uma criança de sete anos. "Quando ele nos abandonou a minha mãe estava desempregada, era vítima de violência doméstica, estava em depressão e foi internada numa instituição em Aveiro. Eu e a minha irmã fomos separadas. Eu fui viver para casa da minha avó e ela para casa de uns tios no Porto. Nunca mais tivémos uma relação normal de irmãs", diz.Vanessa, que diz ter sido abandonada por Paulo Pereira, assume ainda que não acredita nas histórias de dificuldade que o pai e a família dizem contar. "Não basta ouvir uma história triste e desgraçada para se cair nela", remata.

Paulo Pereira e Lucinda Borges, o famoso 'Casal herói da A1', volta a dar que falar, mas não pelas melhores razões. Depois das acusações de burlas, violência doméstica, da suposta falência, da doença e de terem pedido ajuda financeira, surge agora Vanessa Bibiana Pereira, de 24 anos, que diz ser uma das duas filhas que Paulo Pereira abandonou quando estas eram pequenas, segundo noticia a TV Guia."Até este verão só sabia que o meu pai se chamava Paulo Pereira porque é o que está escrito no meu Bilhete de Identidade. Tinha fotografias dele com a minha mãe em casa da minha avó materna, com quem vivo desde os seis anos. Foi a avó que em agosto se virou para mim quando deu na televisão a história do 'casal-herói' e me disse: 'Querias conhecer o teu pai? Olha, é aquele ali na televisão'." revelou Vanessa, residente em Oliveira de Azeméis e mãe de duas meninas.A jovem conta que logo de seguida seguiu caminho para Avanca, em Estarreja, a terra onde estaria o homem que terá abandonado a sua mãe, Susana, e também a mãe de Bárbara, a sua irmã com 25 anos. Isto porque há 18 anos, Paulo Pereira terá largado tudo para ir viver com Lucinda Borges, na altura com 16 anos e já grávida de Cintía, a única filha assumida por Paulo, atualmente com 17 anos de idade.