Filho de homem morto à pancada pede 200 mil euros

Jovem tem ajuda psicológica.

Por Sofia Garcia | 08:45

O filho de António Sacôto – o homem de 43 anos que morreu na sequência de uma rixa num café na Quinta do Anjo, em Palmela – pede uma indemnização de 200 mil euros. André Sacôto, agora com 18 anos, ficou abalado com a morte do pai e é seguido por um psicólogo.



"O André está muito revoltado porque era muito agarrado ao pai. O pai era o herói dele. Agora mal sai de casa", referiu ao CM a irmã da vítima, Maria do Carmo Sacôto, no Tribunal de Setúbal, onde Jorge Piedade, amigo de escola de André, está a ser julgado pela morte de António Sacôto.



Jorge Piedade, à altura do crime com 17 anos, está acusado de matar o vizinho à pancada, na madrugada de 10 de dezembro de 2016. Responde por homicídio qualificado e ofensas à integridade física graves. Incorre numa pena que pode ir até aos 25 anos de prisão.



Na primeira sessão de julgamento, na segunda-feira, o arguido assumiu que desferiu uma cabeçada na vítima, mas disse não se recordar de o ter pontapeado no chão.



Na terça-feira, antes de arrancar a segunda sessão de julgamento, a família da vítima pediu mão pesada à Justiça.



"Queremos a pena máxima, 25 anos. E é pouco", referiu Maria do Carmo Sacôto, que recordou ao CM a noite fatídica.



"O meu irmão estava no café quando o Jorge chegou com uma cerveja. O António recusou e disse ao Jorge para ir embora, mas ele voltou-se e deu-lhe a cabeçada. O meu irmão caiu para trás e ele deu-lhe pontapés. Desfez-lhe o crânio,", explicou ao CM.