Filho de mulher encontrada morta em Paço de Arcos detido pela PJ

O agressor terá passado o Natal com o cadáver da mãe em em casa.

12:02

A Polícia Judiciária anunciou esta quarta-feira a detenção do filho da mulher que foi encontrada morta em casa, em Paço de Arcos, no início deste mês.Em comunicado, a PJ revela que "aparentemente por motivos fúteis, o detido terá desferido vários golpes com arma branca no corpo da vítima, vindo a provocar a sua morte".

O detido, que vivia com a mãe, já não era visto no local há vários dias Segundo a PJ, "após os factos, o presumível autor continuou a viver na residência, na presença do cadáver, acabando por a abandonar no final do mês de dezembro". O agressor terá passado o Natal com a mãe morta.



A Polícia Judiciária veio a localizar o suspeito de homicídio no distrito de Lisboa





A autópsia ao cadáver da mulher de 70 anos encontrado numa casa de Paço de Arcos, no concelho de Oeiras, revela sinais de violênciaApós a descoberta do corpo, a PSP levou os restos mortais, por indicação da Polícia Judiciária, para o Instituto de Medicina Legal de Lisboa. A autópsia realizou-se nos últimos dias e os inspetores da secção de Homicídios da Judiciária de Lisboa encarregues da investigação – e que estiveram na casa de Paço de Arcos no dia em que o corpo foi descoberto – já estarão na posse do relatório.As marcas de violência no corpo serão visíveis, apontando a autópsia para que a morte tenha ocorrido há cerca de três ou quatro semanas.