Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filho salva pais idosos do fogo

Chamas destruíram casa e casal ficou só com a roupa do corpo.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

"Foi o filho que os salvou. Se ele não tivesse acordado com o fogo, poderia ter acontecido uma desgraça". É assim que ainda assustada Ana Alves recorda os momentos de pânico que os moradores viveram na rua da Arcela, em Azurém, Guimarães.



O incêndio começou pelas 02h00 e rapidamente destruiu toda a casa, provocando danos numa moradia em frente. Os idosos, com cerca de 80 anos, e o filho foram para casa de familiares.



A estrutura da casa ficou em risco de ruir e ontem os serviços da autarquia demoliram parte da habitação. A PJ de Braga confirma que se tratou de um acidente.



"Ouvimos um estrondo enorme e abrimos a persiana. Já só vimos chamas à volta da casa. Foi tão rápido que num instante ficou a casa toda tomada pelas chamas", relatou Ana Alves, vizinha do casal de idosos, cuja casa sofreu danos com as altas temperaturas do fogo.



"Ele foi acordar os pais e trouxe-os cá para fora. Ficaram só com a roupa que tinham no corpo, uma tristeza. O homem ainda queria entrar para ir buscar algumas coisas, mas não o deixaram. Era muito perigoso", recordou a moradora.



"Estavam desolados. Ardeu tudo, até as economias que tinham em dinheiro guardadas em casa. Foi uma noite horrível", revelou outra vizinha do casal.



"Os vidros rebentaram, as persianas queimaram e até a campainha ficou queimada", apontou Ana Alves.



Os bombeiros de Guimarães combateram as chamas com 13 elementos.