Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Órfãos de GNR morto em serviço recebem 140 mil euros

Cabo Lino Calado, 43 anos, foi atropelado e projetado 20 metros. Morreu no hospital.

Por Magali Pinto | 19.12.17

O cabo Lino Calado, de 43 anos, lutou três dias pela vida. Estava internado desde a noite de quinta-feira no hospital Garcia de Orta, em Almada, depois de ter sido violentamente atropelado quando sinalizava umas obras junto ao Pinhal Novo, Palmela.



O militar da GNR foi operado e as esperanças transmitidas à família, inconsolável, já eram poucas. A morte foi comunicada esta segunda-feira, já depois das sete da manhã. Lino Calado deixa dois filhos, um de 11 anos e outro, bebé de um ano.



Por se tratar de uma morte em serviço, o Estado vai agora indemnizar a família da vítima com cerca de 140 mil euros.

O acidente ocorreu na última quinta-feira. O cabo, colocado no Destacamento de Trânsito da GNR de Setúbal, tinha saído do serviço normal mas foi fazer um gratificado ao final do dia - trabalho extra, de 4 horas, que permite aos militares aumentarem o salário ao final do mês em algumas centenas de euros.



O militar estava com um colega, cabo Louro, na estrada nacional 252, junto ao acesso à A12, no Pinhal Novo. Os dois estavam a sinalizar aquela zona, que está em obras, e procediam ao corte de uma das vias. Um condutor de 74 anos não respondeu à ordem de mudança de via e colheu o cabo Lino Calado – projetando-o mais de 20 metros.



O homem alega que não viu o militar. E, sujeito ao teste de álcool, deu negativo. Tudo aponta para que o condutor se tenha distraído, atropelando o militar. Na estrada nem sequer havia marcas de travagem.



O Estado tem agora a obrigação de apoiar a família, adiantando cerca de 140 mil euros da compensação por morte em serviço. Virgílio Ministro, presidente da Associação Nacional Autónoma de Guardas da GNR, lamenta que "haja uma resistência da tutela em reconhecer que o trabalho dos polícias é um trabalho de risco".



‘Monstro’ dispara à queima-roupa

A 11 de outubro do ano passado, o militar Carlos Caetano, da GNR, foi morto em Aguiar da Beira. Pedro Dias disparou à queima-roupa.



Militar morto a tiro em guerra de vizinhos

O militar Nuno Anes foi morto quando socorria pai e filho, após terem levado vários tiros de um vizinho em fúria. Foi em agosto de 2015 na Quinta do Conde, em Sesimbra.



Guarda perde a vida a salvar mãe e filha

Bruno Chainho, de 27 anos, e militar na GNR há dois, colocou-se na linha de fogo depois de salvar uma mulher e a filha. Foi em novembro de 2013.