Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Filmada pancada entre jovens

PSP de Viseu tomou conta da ocorrência e identificou três jovens com idades entre os 19 e 24 anos.

03.10.17

Dois grupos rivais envolveram-se em confrontos físicos na madrugada de domingo, na zona histórica de Viseu.



A pancadaria entre dezenas de jovens foi filmada e o vídeo colocado nas redes sociais. O alerta foi dado pelas 02h00.



Ao que o CM apurou, tudo começou com uma troca de palavras no Mercado 2 de Maio. Mais à frente, junto ao largo D. Duarte, começaram as agressões.



Um dos envolvidos sofreu escoriações, mas não quis ir ao hospital. Garrafas de vidro foram também arremessadas.



A PSP de Viseu tomou conta da ocorrência e identificou três jovens com idades entre os 19 e 24 anos.