Filmado a sovar cega de 95 anos

Português de 21 anos condenado por maus-tratos a idosos em lar.

Por João Carlos Rodrigues | 02.10.17

Um português de 21 anos foi condenado em Inglaterra por maus-tratos sobre idosos pelos quais era responsável num lar em Macclesfield. Foi tramado pela filha de uma das vítimas, que colocou uma câmara de filmar no quarto da idosa, de 95 anos. As imagens comprovaram as agressões e os abusos verbais.



O caso teve início em março e no final da semana passada Pedro Dias foi condenado a uma pena de nove meses de cadeia, suspensa por dois anos. Terá ainda de trabalhar 250 horas sem receber nada. Piotre Ciecielowski, um colega de trabalho de 26 anos que estava acusado pelos mesmos crimes, apanhou a mesma pena.



As suspeitas foram inicialmente levantadas por Lynne Nuttal, que estranhou as marcas no corpo da mãe, uma idosa de 95 anos que é cega e sofre de demência. A mulher instalou uma câmara no quarto e dias depois comprovou as agressões. Pedro Dias e o colega polaco tinham sido filmados a agredir a idosa e a humilhá-la verbalmente. No vídeo, o português ameaça partir-lhe "os ossos todos", enquanto a esbofeteava e o colega a tratava como "cabra estúpida".



Pedro Dias admitiu os crimes em tribunal, mas justificou o ato com o stress de trabalho, a falta de pessoal e a gestão do lar. "Nunca me vou perdoar pelo que fiz àquela senhora. Assumo o que fiz, estou envergonhado. Fico aliviado por o juiz ter percebido que aquele não é o meu comportamento habitual", afirmou à saída do tribunal. A vítima diz não perdoar.