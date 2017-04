Filmado ataque brutal a ciclista

Assaltante tenta roubar bicicleta durante evento solidário da polícia





O suspeito não tem cadastro e saiu em liberdade pouco depois.



O ciclista vítima da tentativa de assalto alertou os polícias no local, que rapidamente travaram a fuga do ladrão e o conduziram à esquadra da PSP do Calvário. A vítima filmou to- da a ocorrência, mas não quis apresentar queixa por tentativa de roubo, só por agressão, apesar de a bicicleta em que seguia estar avaliada em cerca de três mil euros.O suspeito não tem cadastro e saiu em liberdade pouco depois.

Um homem tentou roubar com violência uma bicicleta em plena via pública, no domingo de manhã. Mas teve azar. O ciclista reagiu e obrigou à fuga do assaltante, que para escapar correu na direção de dezenas de polícias que se preparavam para um passeio solidário de BTT. A cena foi filmada e o suspeito detido por ofensas à integridade física.Segundo oapurou, o caso ocorreu no domingo de manhã, entre Belém e o Calvário, em Lisboa. De acordo com o relato da vítima, o ladrão, de 45 anos, fez uma primeira tentativa de roubo. Como não teve sucesso, apanhou um autocarro que seguia na mesma direção do ciclista e saiu quando o ultrapassou, junto ao Museu da Carris, no Calvário. Tentou uma segunda vez travar a marcha do ciclista, mas este investiu na direção do assaltante.O ladrão apercebeu-se de que estava a ser filmado e tentou escapar, correndo, sem saber, na direção do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI), onde iria começar um passeio solidário de BTT, que contava com a presença de muitos agentes policiais.