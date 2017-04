Filmados a furtar orquídeas de casa

A GNR de Vagos confirmou ao CM que o dono da moradia já apresentou queixa do furto.



"Já consegui identificar, pelo menos, as marcas dos automóveis envolvidos. Isto deixa-me muito triste. A minha mulher tinha aquelas orquídeas há vários anos", acrescentou Victor Pedroso, que diz que o valor do prejuízo poderá chegar a cerca de dois mil euros.A GNR de Vagos confirmou aoque o dono da moradia já apresentou queixa do furto.

O vídeo tem quase cinco minutos e mostra três homens a furtarem, calmamente, 13 vasos de orquídeas de uma casa na Carregosa, concelho de Vagos. As imagens foram captadas, na madrugada de domingo, pelas câmaras de videovigilância colocadas na moradia pelo proprietário."Só deixaram os pratos dos vasos. Levaram tudo o que estava no exterior. Coloquei as câmaras porque já me tinham roubado um vaso, mas nunca pensei que fossem levar tudo", explicou aoVictor Pedroso, que está revoltado com o furto de que foi alvo e que já divulgou o vídeo no Facebook.O crime ocorreu pelas 01h30. As imagens mostram três homens de cara destapada a carregarem as orquídeas para três carros, que surgem também nas filmagens das câmaras.