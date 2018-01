Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Finanças desbloqueiam reformas da GNR

Lista dos nomes e dos montantes atribuídos foi publicada em Diário da República.

Por M.P. | 09:13

O Ministério das Finanças desbloqueou a verba necessária para a reforma de 283 militares da GNR.



A lista dos nomes e dos montantes atribuídos foi publicada esta segunda-feira em Diário da República.



Já da PSP aposentaram-se apenas quatro polícias. Mário Andrade, presidente do Sindicato dos Profissionais de Polícia, justifica a disparidade dos números com o facto de, na PSP, os polícias não estarem a passar à pré-reforma.



"É o problema de sempre. Os polícias reúnem as condições mas continuam à espera", lamentou Mário Andrade ao Correio da Manhã.