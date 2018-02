Proteção de Dados admite uso de mails de contribuintes pelas Finanças para avisar sobre limpeza de terrenos

Comissão Nacional de Proteção de Dados diz que deveria ter sido consultada antes do envio.

Por Lusa | 19:09

A Comissão de Proteção de Dados considera mais seguro ser a Autoridade Tributária a enviar aos contribuintes a informação sobre a limpeza de terrenos do que fornecer os emails a outras entidades, mas mas avisa que o organismo deveria ter sido previamente consultado para a lei ser invocada.



Questionada esta sexta-feira pela agência Lusa sobre se era legal a Autoridade Tributária (AT) usar os emails dos contribuintes que tem na sua posse para enviar informação que não do foro fiscal, a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) respondeu que a legislação relativa ao Sistema Nacional de Proteção da Floresta contra Incêndios contempla a possibilidade de diversas entidades fiscalizadoras terem acesso a informação na posse da AT.



Contudo, recorda que "a situação de excecionalidade subjacente a esta norma poderia ter sido invocada previamente junto da CNPD para permitir o envio da mensagem através da AT - o que não sucedeu - a qual não tem atribuições legais nesta área".



Segundo a CNPD, "este desvio de finalidade, admitido pela lei de proteção de dados, seria porventura justificável por motivos de interesse público importante".



Apesar disso, a CNPD defende que, do exclusivo ponto de vista da proteção de dados pessoais, "ser a AT a enviar diretamente o email para os proprietários afigura-se, num cenário excecional, ser mais garantístico do que a AT disponibilizar os emails de todos os proprietários de imóveis a todas as entidades que passaram a ter legalmente acesso a dados da AT para o envio deste tipo de comunicação".



A AT enviou aos contribuintes esta semana emails sobre a importância da limpeza de terrenos, com um folheto informativo em anexo e dizendo que esta informação era enviada "em colaboração com o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural".



"Antes que seja tarde, antes que o atinja a si, limpe o mato 50 metros à volta da sua casa e 100 metros nos terrenos à volta da aldeia", refere a informação enviada pela AT.



No email, a AT recorda igualmente que até 15 de março é obrigatório, entre outras matérias, limpar o mato e cortar árvores "50 Metros à volta das casas, armazéns, oficinas, fábricas ou estaleiros" e "100 Metros nos terrenos à volta das aldeias, parques de campismo, parques industriais, plataformas de logística e aterros sanitários".



Sublinha ainda o email da AT que, se o proprietário não cumprir as regras, "pode ser sujeito a processo de contraordenação", recordando que "as coimas podem variar entre 140 a cinco mil euros, no caso de pessoa singular, e de 1.500 a 60 mil euros, no caso de pessoas coletivas".