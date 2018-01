Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Fiquei presa nos corpos”, diz sobrevivente da tragédia em Tondela

Relatos dos sobreviventes revelam drama vivido em Vila Nova da Rainha.

Por Tânia Laranjo e Isabel Jordão | 01:30

Odete Gonçalves jogava cartas com a amiga Máxima - uma das oito pessoas, todas com mais de 50 anos, que morreram sábado à noite no interior da Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha, Tondela - quando se apercebeu do fogo. Gritou para fugirem. Só se salvou porque voltou atrás para ir buscar o casaco. "Foram as primeiras pessoas que caíram e que acabaram por ficar junto da porta. Depois as luzes apagaram-se e foi o pânico. Fiquei presa nos corpos", conta ao CM.



Do lado de fora, Odete ouvia quem tentava ajudar. O filho gritava para que saísse. "Tinha as pernas presas. Eles ainda tiraram algumas pessoas pela janela, mas eu não conseguia" recorda Odete, salva quando a porta foi arrancada. "Terror. Pensei que ia morrer". Foi uma das 38 pessoas feridas. Teve alta ontem de manhã. "Estamos todos em choque. Perdemos amigos e vivemos um inferno".



António Costa preparava-se para entrar na associação quando ouviu gritos. Gente desesperada que garantia que ia morrer, amontoada na porta. "Horror, pesadelo, inferno. Ouvíamos os gritos mas não conseguíamos abrir a porta, os corpos não permitiam". Seguiram-se minutos a tentar tudo para arrancar a porta. Temiam que fosse tarde demais. "Com um jipe conseguimos. Mas as pessoas estavam amontoadas. Às dezenas. As de baixo devem ter morrido asfixiadas". " Tirei mais de 40 pessoas. Havia queimados, muitos intoxicados, vários em choque. Estavam em pânico, eles e nós que não sabíamos o que fazer", relata António Costa.



"Como foi possível? Como é que, a fugir das chamas, as pessoas "se atropelam umas às outras", morrendo na armadilha da porta para a rua que "abria para dentro", ao contrário do que mandam as normas de segurança. Perguntas das irmãs de Máxima, replicadas por centenas de pessoas no local.



Homem do Euro 2004 morre na porta

Vítor Lopes tinha 64 anos. Era delegado aos jogos e antigo secretário-geral da Associação de Futebol de Coimbra. Foi uma das oito vítimas mortais do incêndio que sábado à noite alastrou na associação de Vila Nova da Rainha, causando ainda ferimentos em pelo menos 38 pessoas, 29 delas ainda internadas ontem à noite em hospitais de Viseu, Coimbra, Lisboa e Porto.



Vítor Lopes, que teve destaque na organização do Euro 2004, estava com o irmão, que assistia ao jogo Sp. Braga-Benfica. Decidiram passar o fim de semana na localidade onde nasceram, depois de terem, dois dias antes, enterrado a mãe - morreu ao 93 anos, de doença.

Este homem foi uma das vítimas que ficaram encurraladas atrás da porta, depois de terem caído sobre ele várias pessoas. "Fizemos tudo para os salvar. Não conseguimos", conta Júlio, que estava no local mas saiu ileso.



Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, enviou "as mais sentidas condolências aos familiares enlutados e a todos os amigos de Vítor Lopes", lembrando a sua "competência, dedicação, qualidades humanas e trabalho".



Maria Máxima Silva tinha salvado a vida ao marido nos incêndios de 15 de outubro

Há exatamente três meses, Máxima salvou o marido das chamas, no fogo de 15 de outubro. Sábado, foi participar no torneio de sueca com uma amiga. O marido, com problemas de saúde e uma perna amputada, ficou em casa. "A amiga conseguiu salvar-se. Ela não. Ficou junto à porta", recorda Luís Pereira.



"Ainda tirei duas botijas de gás. Nunca imaginei"

Eduardo Antunes estava de serviço ao bar da associação. "Quando vimos as pessoas a descer e ouvimos gritar que havia fogo ainda tirei duas botijas de gás. Nunca imaginámos o que aconteceria a seguir. Que quem estivesse no primeiro andar não conseguisse abrir a porta", diz.



Rapariga de 15 anos em coma induzido

Célia, avó de Lara Borges, de 15 anos, a vítima mais jovem do incêndio, conta que a menina estava a jogar cartas e sofreu queimaduras na cara e cabeça. Lara conseguiu fugir por um vidro da porta que tinha sido partido. "Está em coma induzido" no Hospital D. Estefânia, Lisboa.



Presidente descreve local da tragédia

"Havia ao lado uma porta que abria para fora", disse ontem Marcelo Rebelo de Sousa, no local da tragédia. "Como a que ficava em frente das escadas era a mais óbvia, a mais utilizada, aquela que podia ter dado saída para o piso que ficou praticamente incólume (o piso de baixo), não foi utilizada", contou.