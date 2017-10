Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Fiquei sem a minha mulher e sem nada”

Germano Marques, 79 anos, perdeu a mulher, Rosa. Em fevereiro, já lhe tinha morrido um filho.

Por Magali Pinto | 01:30

Aos 79 anos, Germano Marques recorda a quantidade de fogos que já ajudou a apagar em Parceiro, São Gião, em Oliveira do Hospital. Mas no passado domingo ficou sozinho com a mulher Rosa, de 72 anos. Ela não escapou às chamas. Morreu encurralada dentro de casa. Germano já estava no exterior a tentar evitar que o fogo descontrolado lhe levasse a vida toda.



"Em fevereiro, fiquei sem o meu filho. Agora sem a minha mulher. Fiquei sem nada", diz o idoso, a chorar. Nem a casa escapou. Apenas as paredes se mantêm intactas. Até o teto cedeu. Germano vive agora entre a cozinha e um quarto num anexo. Está sozinho e conta com a ajuda dos poucos vizinhos que lá tem. O presidente da junta de São Gião garantiu ao CM que vai fazer de tudo para que o idoso receba todo o apoio daqui para a frente, nomeadamente serviço ao domicílio.



"Não devia ter saído de casa. Ficava com a minha mulher. Que fiquei aqui a fazer sozinho?". A tristeza invade o coração deste homem que há oito meses teve de enterrar o filho, vítima de doença. O funeral de Rosa Marques deverá realizar-se este fim de semana.



Isilda, a cunhada de Germano também morreu. Vivia a poucos metros do idoso. Os restos mortais só foram encontrados na quarta-feira. Parceiro é uma aldeia pintada de negro. Pouco escapou. Praticamente deserta, vai ter uma recuperação lenta.



Apesar da destruição que o envolve, Germano não quer sair de casa. Nunca mais vai ver a mulher. Nem por fotografia. Tudo ficou reduzido a cinzas. Tudo, menos as memórias de uma vida em conjunto durante mais de 50 anos.



Incêndio faz teto de casa cair em cima de mulher

Isilda Marques vivia sozinha há vários anos, desde a morte do marido. E morreu sozinha. No domingo, não conseguiu salvar-se. Ficou dentro de casa, em Parceiro. Era cunhada de Germano. O teto da casa cedeu, não lhe dando qualquer hipótese.



Bombeiro perde a casa enquanto combate as chamas

"Recebi uma chamada a dizer ‘O fogo chegou a tua casa’. Respondi ‘Ok, obrigado!’ e desliguei". Paulo Teixeira, segundo comandante dos Bombeiros de Vouzela, nem pensou quando, domingo à noite, perdeu a casa, uma herança da família que restaurou, em Oliveira de Frades.



"Estava a acontecer tanta coisa, tudo a arder, o meu coração estava a bater a um ritmo tão alto... A casa não era o mais importante", diz o homem, que também tinha a filha no terreno, fardada. "São todos heróis", referiu, emocionado.



"Nunca mais vamos ser os mesmos"

Luciano Correia, presidente da junta de freguesia de São Gião, diz que a tristeza tomou conta dos moradores.



"Nunca mais vamos ser os mesmos. Mas vamos apoiar quem precisa, nomeadamente quem ficou desalojado", garantiu ao nosso jornal.