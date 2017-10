Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Florista espera quiosque na Amadora há 10 anos

Carla Mesquita diz que o ponto de venda fixo junto ao cemitério está desocupado há anos.

Por Francisca Genésio | 08:49

Carla Mesquita vende flores junto ao cemitério da Amadora há 25 anos e diz estar há dez à espera que a autarquia lhe atribua um quiosque no local. A florista, de 50 anos, pede melhores condições para manter o negócio.



"Vendo flores numa carrinha ambulante há 25 anos e, antes de mim e do meu irmão, eram os meus pais que tomavam conta do negócio", disse ao CM a florista, que lamenta o facto de existir um quiosque junto ao cemitério que "está fechado há dois anos, sem qualquer utilidade".



"Sofro muito no inverno, com a chuva e o vento, sem necessidade nenhuma porque o quiosque está fechado e foi-me prometido, em 2015, por um vereador da câmara. Disse-me que era uma prenda de Natal", relembra.



Depois de pedir o espaço à autarquia, há dez anos, a vendedora pediu também a respetiva licença para venda, de cerca de 1400 euros anuais. "Pago muito mais do que a licença para venda ambulante, mas fiz o pedido porque queria garantir que ia ter tudo tratado quando recebesse o quiosque", afirmou Carla Mesquita.



A florista diz ainda que pediu esclarecimentos à autarquia, mas não obteve resposta. Ao CM, a Câmara da Amadora afirmou que o quiosque "será atribuído com recurso a procedimento concursal, cujas peças se encontram em fase de conclusão".



O CM questionou ainda a autarquia sobre os custos das licenças para venda e a autarquia, sem revelar valores, respondeu que "os vendedores que se encontram atualmente autorizados a vender flores junto ao cemitério pagam as taxas devidas, de acordo com o pedido, por si formulado, junto dos serviços municipais".