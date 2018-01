Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Foge à polícia e choca com dois carros

Homem foi apanhado em excesso de velocidade, em Torres Novas.

Por J.D. | 08:03

Um homem de 26 anos foi este sábado detido pela PSP, na variante do Bom Amor, em Torres Novas, às 11h00, após ser apanhado em excesso de velocidade e ter fugido quando se apercebeu da patrulha.



Dois quilómetros depois, despistou-se e colidiu com dois carros na rotunda do TorresShopping.



Quando os agentes da PSP o intercetaram, aperceberam-se de que o homem não tinha carta de condução nem seguro da viatura.



Foi detido e vai ser presente a tribunal.