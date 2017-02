Fogem com milhares de caixa multibanco

A investigação está a ser feita em coordenação com a Unidade Nacional Contraterrorismo da Judiciária, uma vez que este tipo de assaltos a caixas ATM, através do método de explosão, se tem multiplicado um pouco por todo o País.



A GNR foi chamada ao local, tal como elementos da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária (PJ), que recolheram vestígios e estão agora a investigar o assalto.A investigação está a ser feita em coordenação com a Unidade Nacional Contraterrorismo da Judiciária, uma vez que este tipo de assaltos a caixas ATM, através do método de explosão, se tem multiplicado um pouco por todo o País.

Uma caixa multibanco da Caixa de Crédito Agrícola foi ontem de madrugada assaltada no Patacão, à entrada de Faro, com recurso a uma explosão de gás. Pelo menos dois assaltantes fugiram do local, de automóvel, com alguns milhares de euros.Ao que o CM apurou, o assalto aconteceu cerca das 05h15. "Ouvi o estrondo de um rebentamento e os vidros a estilhaçarem-se, e quando fui à janela, ainda vi o carro estacionado na estrada e um indivíduo a carregar uma caixa para o carro, embora estivesse escuro", relatou ao CM Américo Duval, residente num primeiro andar, junto à dependência bancária, cuja fachada ficou praticamente destruída.Segundo outras testemunhas, pelo menos dois indivíduos terão estado envolvidos neste assalto, que rendeu alguns milhares de euros.