Fogo ameaça aldeia histórica de Linhares da Beira

Populares queixam-se da falta de meios.

Por José Carlos Marques | 00:11

O incêndio que começou no domingo em Linhares da Beira, no concelho de Celorico da Beira, Guarda, está, na noite desta segunda-feira a cercar a aldeia.



Maria João Belford, proprietária de uma casa no centro da aldeia, conta ao CM a aflição que a população tem vivido nas últimas horas. "O fogo está a arder à volta da aldeia desde ontem [domingo]. Já ardeu a parte norte, depois passou para sul e já esteve muito perto das casas. Agora levantou-se um vento fortíssimo e as chamas já estão muito perto das casas da aldeia", relata.



Sem sinais da chuva prevista para hoje, por volta das 0h00 a situação era alarmante. Maria João Belford queixa-se da falta de bombeiros. "Só esteve aqui um carro e dois sapadores que são da terra", diz. Um vídeo gravado por esta residente mostra as chamas no montes em volta. No Facebook do posto de turismo, também foram publicadas várias fotos que mostram as chamas muito perto da povoação.



Contactada pelo CM, fonte da corporação de Celorico da Beira garante que todos os meios foram mobilizados para este incêndio. "Estão todos na zona do vale de Carrapichana (a norte de Linhares da Beira).



A aldeia histórica de Linhares da Beira remonta aos tempos medievais, mas tem construções que recuam ao tempo dos romanos. É um dos marcos turísticos do distrito da Guarda e também destino de eleição dos praticantes de parapente.