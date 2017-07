Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo ameaçou carros na Quinta do Mocho, em Sacavém

Incêndio em zona de mato combatido por mais de 50 bombeiros.

18:17

Um incêndio na Quinta do Mocho, em Sacavén, concelho de Loures, foi combatidos por mais de 50 bombeiros, auxiliados por 18 viaturas. As chamas deflagraram depois das 16h00, numa zona de mato, mas chegaram a ameaçar os carros que estavam estacionados perto do local do fogo.



Às 18h00 o fogo estava já em fase de rescaldo.