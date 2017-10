Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo circunscrito em Penacova, mas persistem reativações

O incêndio no concelho de Penacova, que provocou duas mortes, está circunscrito, mas continuam a registar-se reativações, disse à agência Lusa fonte da Câmara Municipal daquela vila do distrito de Coimbra.



"Neste momento, podemos considerar que o fogo está circunscrito", mas continuam a registar-se "diversas reativações, dando muito trabalho" aos meios que se mantém no terreno, disse hoje, pelas 12h00, a vereadora Câmara Municipal de Penacova, Fernanda Veiga.



A Câmara de Penacova, que ativou o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, às 17h30 de domingo, para facilitar os esforços de combate ao fogo no concelho, decretou hoje três dias de luto municipal.



O incêndio, que teve origem no domingo, no concelho da Lousã e alastrou depois aos municípios de Vila Nova de Poiares e de Penacova (igualmente no distrito de Coimbra), além de ter provocado dois mortos, na freguesia de Friúmes e Paradela da Cortiça, destruiu casas, algumas delas habitação permanentes, fábricas e armazéns, acrescentou a mesma fonte.



Durante a noite foram acolhidas no pavilhão desportivo de Penacova cerca de 160 pessoas desalojadas e deslocadas, mas meia centena já regressou às suas casas ou foram acolhidas por familiares, adiantou Fernanda Veiga.



"Se as condições se mantiverem relativamente calmas", os desalojados e deslocadas deverão regressar durante a tarde a casas de familiares, às suas residências e ao lar de terceira idade de Miro, disse a vereadora, sublinhando que, no entanto, "isso só será feito depois de garantidas todas as condições de tranquilidade e de segurança".



O lar da povoação de Miro "não sofreu danos", mas foi evacuado no domingo por precaução e porque o intenso fumo concentrado na zona aconselhava a retirada dos utentes da instituição, explicou.



As escolas do concelho de Penacova estão encerradas hoje, mantendo-se em funcionamento apenas o refeitório da Escola Secundária da vila, para garantir a alimentação designadamente de bombeiros, crianças e famílias deslocadas ou desalojadas, adiantou a vereadora.



"Ainda não é possível avaliar todas as consequências" do fogo, afirmou Fernanda Veiga, indicando que "estão três equipas no terreno", integradas por psicólogos, assistentes sociais, técnicos de engenharia e autarcas, para avaliaram os apoios que são necessários prestar às populações e verificar as condições de edifícios atingidos pelas chamas.



As freguesias de Friúmes e Paradela, de Oliveira do Mondego e Travanca e de São Pedro de Alva e São Paio foram as mais atingidas pelas chamas e onde estão a maior parte dos edifícios afetados no concelho.



As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 31 mortos e dezenas de feridos, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.



O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o Governo assinou um despacho de calamidade pública, abrangendo todos os distritos a norte do Tejo, para assegurar a mobilização de mais meios, principalmente a disponibilidade dos bombeiros no combate aos incêndios.



Portugal acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e o protocolo com Marrocos, relativos à utilização de meios aéreos.



Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, no verão, um fogo que alastrou a outros municípios e que provocou 64 mortos e mais de 250 feridos.