Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em Alijó dado como dominado

Incêndio florestal que começou de madrugada combatido por quatro meios aéreos e mais de 150 bombeiros.

Por Lusa | 08:21

O incêndio que lavra desde a madrugada deste domingo em Vila Chã, concelho de Alijó, distrito de Vila Real, foi dado como estando "em resolução" por volta das 12h45, informa a página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil.



Quatro meios aéreos foram acionados para o fogo que chegou a ter três frentes ativas.



O alerta para as chamas em Vila Chã foi dado às 01h55 deste domingo e, a meio da manhã, estavam mobilizados para o local 158 operacionais e 44 viaturas. Foram mobilizados dois helicopteros e dois aviões ligeiros



O fogo chegou a avançar em três frentes, mas a meio da manhã apenas uma se mantinha ativa.



Os acessos complicados, para viaturas e operacionais, e o vento foram a principal dificuldade no combate a este fogo que está a queimar uma zona de mato e de pinheiro bravo e de forte declive.



Fonte da Proteção Civil referiu que o combate está a "evoluir favoravelmente".





O fogo em mato e pinhal que deflagrou à 01h55 em Vila Chã.



No distrito de Bragança, um outro incêndio em mato estava, na manhã deste domingo, a ser combatido por 102 bombeiros, apoiados por 37 veículos, na freguesia de Vale de Asnes, no concelho de Mirandela.



Segundo a página na Internet da Proteção Civil, há, na manhã deste domingo, um total de 41 ocorrências - que mobilizam 512 bombeiros e 165 veículos - das quais 29 estão em curso, quatro em resolução e oito em conclusão.