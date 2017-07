Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo combatido por 160 operacionais na Guarda

No local estão 53 veículos e dois meios aéreos aéreos.

Por Lusa | 17:30

Um incêndio que deflagrou esta segunda-feira numa zona de mato e de pinhal na freguesia de Rochoso e Monte Margarida, concelho da Guarda, está a ser combatido por 1560 operacionais, auxiliados por 53 veículos e dois meios aéreos aéreos.



Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o fogo deflagrou às 13h15 na zona de Rochoso.



"Não há povoações em perigo", assegurou pelas 16h30 à agência Lusa a fonte do CDOS, indicando que naquela altura estavam a ser mobilizados "mais meios para o local".



Ainda no distrito da Guarda registam-se mais dois incêndios rurais, um no concelho de Almeida e outro no de Vila Nova de Foz Côa.



O incêndio de Almeida começou às 16h24 numa zona de mato próximo da localidade de Azinhal e está a ser combatido por 19 homens e quatro veículos.



Em Vila Nova de Foz Côa lavra um fogo em mato, na área da povoação de Murça, na freguesia de Freixo de Numão, que está a ser combatido por 23 operacionais, seis viaturas e um meio aéreo, segundo a página na internet da Proteção Civil.