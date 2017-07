Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo de Nisa mobiliza mais de 400 bombeiros e cortou IP2

Incêndio que lavra desde quarta-feira não dá descanso aos operacionais.

14:20

Os fogos que lavram desde a noite de terça-feira no concelho de Nisa obrigaram esta quinta-feira ao corte do IP2, num troço de 10 quilómetros, durante a manhã. A via foi reaberta por volta das 14h20. Fonte do CDOS revela ao CM que os dois fogos "permanecem ativos".



Os bombeiros conseguiram impedir que as chamas atravessassem a estrada, mas o fogo está longe de estar dominado.



Ainda assim, não foi necessário evacuar aldeias que estavam de sobreaviso, como era o caso de Falagueira. Fonte do CDOS revela que, pelas 14h20, não havia localidades em risco.



No concelho estão dois fogos ativos, um que começou em Portas do Ródão e outro que deflagrou em Arez e Amieira do Tejo. Pelas 14h00, eram 427 os operacionais que combatiam as chamas, apoiados por 109 veículos e 10 meios aéreos.



No distrito de Portalegre, lavra ainda um terceiro incêndio, em Belver, que, pelas 14h00 estava dado como dominado.



Os incêndios de Nisa ocorrem em áreas próximas dos concelhos da Sertã, Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova e Castelo Branco, que foram os mais atingidos pelas chamas nos últimos dias.