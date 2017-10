Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo de Pombal destruiu 332 hectares de floresta

Incêndio deixou feridas cinco pessoas, incluindo dois bombeiros.

Por Lusa | 09:47

O incêndio que deflagrou no dia 6 em Vila Cã, Pombal, consumiu 332 hectares de floresta, disse esta sexta-feira à agência Lusa aquela Câmara do distrito de Leiria.



Segundo o Município de Pombal, o incêndio florestal que começou no dia 6 consumiu 332 hectares: "Andámos com máquinas de rasto e fizemos um perímetro generoso", constatou o presidente Diogo Mateus.



O incêndio provocou cinco feridos ligeiros, dois dos quais bombeiros, estes na sequência do despiste da viatura em que seguiam.



Além dos dois elementos da corporação de Voluntários de Vila Nova de Poiares, distrito de Coimbra, feridos no despiste, o combate às chamas também provocou ferimentos ligeiros em três outras pessoas, que sofreram queimaduras ou inalação de fumo, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.



Este incêndio, que chegou a ter cerca de 500 operacionais no combate às chamas, ficou controlado no dia 7, mas chegou a ter um reacendimento no dia 8.