Fogo deixa 700 alunos sem aulas na Amadora

Incêndio em sala encerra escola por tempo indeterminado.

Por João Tavares | 09:10

Os pais e encarregados de educação de 700 alunos da escola EB1 e Jardim de Infância Aprígio Gomes, na Amadora, foram ontem apanhados de surpresa quando, de manhã, deixaram as crianças no estabelecimento de ensino.



Depararam-se com agentes da PSP, inspetores da Polícia Judiciária e bombeiros. Estes tinham ocorrido a um incêndio na escola, que deflagrou durante a madrugada. A escola permaneceu encerrada todo o dia.



"Calculo que agora a escola esteja fechada uns dias, dado os estragos provocados", explicou ao CM o comandante Mário Conde, dos Bombeiros da Amadora. "O fogo terá começado numa sala com alguns equipamentos e destruiu tudo o que estava lá dentro. Depois rebentou também um cano de água. A escola não está em condições de receber os alunos", continuou mesmo o responsável.



A diretora do agrupamento de escolas disse ao CM que ainda não há uma data para a reabertura da escola e que estão a planear a colocação temporária dos alunos – até aos 10 anos – noutros estabelecimentos. O alerta para o incêndio soou às 04h17.



As chamas foram detetadas numa pequena sala mesmo à entrada da escola, onde fica a central telefónica e alguns computadores. As chamas acabaram por destruir todo o recheio da divisão, apesar da prontidão dos Bombeiros da Amadora.



Para despistar qualquer hipótese de fogo posto, inspetores da secção de incêndios da Judiciária recolheram vestígios no local, de modo a tentar apurar como começaram as chamas.