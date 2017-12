Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo desaloja casal e os dois filhos em Arcos de Valdevez

Incêndio que começou à hora de almoço deixa casa muito danificada.

Por Lusa | 22.12.17

Um casal e os seus dois filhos ficaram esta sexta-feira desalojados na sequência de um incêndio que causou "danos consideráveis" na habitação onde residiam, em Vila Fonche, no concelho de Arcos de Valdevez, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.



De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, as chamas deflagraram cerca das 13h11 numa habitação, com rés-do-chão e primeiro andar, tendo provocado "danos consideráveis, sobretudo, no piso superior".



Acrescentou que a habitação "não oferece condições de habitabilidade, obrigando ao realojamento da família, situação acompanhada pelos serviços de ação social e proteção civil municipal".



Ao local compareceram 14 operacionais e cinco viaturas dos bombeiros voluntários e a GNR de Arcos de Valdevez.