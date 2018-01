Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo desaloja famílias e provoca dois feridos

Um bombeiro e uma idosa tiveram de ser assistidos. Incêndio dominado em Santo Tirso após duas horas.

Duas casas destruídas, três famílias temporariamente desalojadas, uma idosa e um bombeiro feridos resultaram de um incêndio que deflagrou num prédio e se alastrou a outro contíguo, no centro da cidade de Santo Tirso, esta sexta-feira à tarde. As chamas terão resultado de um curto-circuito num aquecedor que foi deixado ligado dentro de uma habitação.



No apartamento em que se iniciou o incêndio, morava um casal, que não estava em casa. Já no edifício contíguo, encontravam-se uma idosa de 95 anos - que teve de ser assistida e hospitalizada, por inalação de fumo - e o filho, dono de uma loja de roupa no rés do chão, únicos moradores.



"Os interiores destes edifícios estão muito danificados. Já estava à espera que um dia isto fosse acontecer", disse ao CM Américo Ramalho, proprietário da loja e morador. Terá sido um Polícia Municipal a dar o alerta. A PSP cortou a estrada e dezenas de populares concentraram-se no local.



O fogo começou no 2º andar, tendo consumido o telhado, antes de alastrar ao outro prédio. Foi dominado às 17h30, cerca de duas horas depois. Um bombeiro ficou ferido na mão. Os trabalhos de rescaldo decorreram até ao cair da noite.



"Temos a registar três famílias desalojadas [uma das casas apenas espera reativação de serviços de água e luz], sendo que a terceira tem uma outra habitação, onde irá agora permanecer. As restantes ficam em casas de familiares", disse José Pedro Machado, vereador da Proteção Civil.



A PJ do Porto foi chamada.