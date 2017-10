Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo descontrolado em Monção já consumiu casas

Foi ativado o plano municipal de proteção civil no concelho.

13:20

O incêndio que deflagrou no sábado, às 20h21, em Merufe, Monção, encontra-se, este domingo "completamente descontrolado" e já "consumiu" várias casas, afirmou à Lusa a vice-presidente da Câmara local.



"A nossa prioridade agora é apenas salvar vidas e bens. O fogo está completamente descontrolado. Já tivemos que evacuar vários lugares. O vento é muito forte e leva o fogo de um sítio para o outro. Está muito perigoso", afirmou à Lusa, a vice-presidente da Câmara de Monção, Conceição Soares.



Segundo aquela responsável, "as habitações arderam nas freguesias de Longos Vales, onde já foram evacuados alguns lugares e em Bela".



"Ainda não sabemos quantas casas arderam, nem se eram habitadas ou não", disse, garantindo que "os bombeiros estão a fazer o que podem".



Foi ativado o Plano Municipal de Proteção Civil em Monção, uma vez que o incêndio arde "com muita intensidade" daquele concelho do distrito de Viana do Castelo, avançou a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



Patrícia Gaspar, adjunta do comando nacional da ANPC, disse à agência Lusa que este fogo, que começou às 20h21 de sábado na localidade de Merufe, está "muito complicado" e "muito ativo".



Além de Longos Vales e Bela, o incêndio afeta ainda as freguesias de Barbeita e Anhões.



Segundo o 'site' da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), pelas 13h00, o incêndio, que deflagrou às 20h21 de sábado, no concelho de Monção, no distrito de Viana do Castelo, mobilizava 183 operacionais 56 viaturas e três meios aéreos.