Fogo destrói apartamento em Oeiras

Homem que viva sozinho ficou ferido por inalação de fumos.

Por Miguel Curado | 10:11

Um fogo deflagrou na manhã deste sábado num apartamento de Porto Salvo, em Oeiras, causando avultados danos materiais. O único residente do imóvel, um homem com cerca de 50 anos, ficou ferido, sem gravidade, por inalação de fumos



O alerta para o sinistro chegou pelas 8h40, dando conta do fogo num quarto andar da Rua Abel Fontoura da Costa. Todos os habitantes do prédio - 30 a 40 pessoas, segundo revelou o comandante dos Bombeiros de Oeiras - foram retiradas.



Foram mobilizados para o local 22 elementos dos Bombeiros de Oeiras e de Paço de Arcos, apoiados por 6 viaturas.



A Proteção civil fez uma avaliação às casas vizinhas e concluiu que não há danos a reportar. Já a casa que foi atingida pelas chamas ficou inabitável.



A PSP também está no local.