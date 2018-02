Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo destrói armazém na Trofa

Incêndio consumiu material no valor de 30 mil euros.

Por Aureliana Gomes | 08:26

Quando o meu filho chegou, já estava tudo ardido". António Santos, proprietário do estaleiro de materiais de construção que foi destruído por um incêndio, ontem de madrugada, em Covelas, na Trofa, não consegue encontrar uma justificação para o fogo, mas não descarta a hipótese de mão criminosa.



"Não sei o que aconteceu. Já fomos assaltados algumas vezes. Como isto fica num local ermo, pode ter sido alguém que veio roubar", referiu ao CM. Os prejuízos rondam os 30 mil euros. A empresa não tem seguro.



O armazém, com cerca de 500 metros quadrados, ficou totalmente desfeito pelas chamas e o material sem recuperação. "Tínhamos lá dentro máquinas de corte, de madeira, pranchas e até um barco guardado", explicou António Santos. O alerta foi dado de manhã. Por se tratar de um local isolado, ninguém se terá apercebido do incêndio.



"Quando chegámos, o fogo estava extinto, no entanto, as altas temperaturas provocaram danos na estrutura e no telhado. Como havia risco de queda, acautelámos a segurança", explicou Carlos Cadilhe, dos Bombeiros da Trofa. A GNR e a PJ foram chamados.



PORMENORES

Estaleiros com 35 anos

Os estaleiros da empresa de António Santos estão localizados há 35 anos naquele espaço, que, anteriormente, já tinha sido um aviário. Os escritórios da empresa familiar não funcionam no mesmo local.



Empresa tem viabilidade

Apesar dos prejuízos causados pelo fogo, os seis funcionários não ficam com os postos em risco. Ao CM, o proprietário explicou que a empresa de construção civil vai continuar a laborar normalmente apesar do fogo ter destruído parte das maquinaria utilizada no dia a dia.