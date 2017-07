Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo destrói casa de habitação e desaloja uma pessoa na Guarda

Três meios aéreos combatem as chamas.

Por Lusa | 16:28

Uma casa de primeira habitação foi esta quinta-feira destruída pelas chamas na freguesia de Vila Fernando, no concelho da Guarda, ficando desalojado um homem com 54 anos, disse à agência Lusa o presidente da Junta de Freguesia.



Segundo Bruno Pina Monteiro, o fogo rural que deflagrou pelas 13h18 destruiu uma casa de habitação, no sítio da Quinta do Pinheiro, na freguesia de Vila Fernando.



"O morador vai ficar hoje a pernoitar nas instalações da Junta de Freguesia [de Vila Fernando] e vamos também dar-lhe a refeição. Amanhã [sexta-feira], iremos falar com as entidades competentes para ele ser realojado temporariamente", disse o autarca.



Bruno Pina Monteiro disse ainda à Lusa, pelas 15h30, que as chamas, além de atingirem uma casa de habitação, de traça antiga, estavam a destruir uma área de mato da sua freguesia, mas não colocavam outras casas em perigo.



O autarca adiantou que o fogo rural começou em três locais distintos da Freguesia de Vila Fernando, junto da Linha Ferroviária da Beira Alta (Guarda-Vilar Formoso).



De acordo com informação disponível na página da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), pelas 16h00 o incêndio estava a ser combatido por 87 elementos, auxiliados por 25 veículos e três meios aéreos.