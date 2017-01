Fogo destrói cobertura de prédio no Rossio

Um violento incêndio deflagrou ao início da manhã desta segunda-feira no número 18 da Praça D. Pedro IV, em Lisboa, obrigando à retirada de seis pessoas de um prédio contíguo, adiantaram ao CM fontes dos bombeiros.

As chamas, em pleno Rossio, que deflagraram às 07h28 e se encontravam dominadas às 07h55, destruíram por completo a cobertura do edifício, onde existe uma pensão mas que estará desactivada.

No local encontram-se a combater as chamas 47 elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, apoiados por doze viaturas.

A PSP está também no apoio, estando a circulação cortada no Rossio.

Não há indicação da existência de vítimas.

