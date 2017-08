Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo destrói dez carros e empresa

Curto-circuito em equipamento de frio na origem das chamas em Leiria.

Por Isabel Jordão | 08:27

Um incêndio com origem num curto-circuito no equipamento de frio de um veículo de mercadorias causou ontem a destruição dos armazéns de uma empresa de comercialização de flores e plantas e da frota automóvel, constituída por dez viaturas, em Lameira, Leiria.



Os prejuízos estão já calculados em um milhão de euros, parte dos quais estão cobertos pelo seguro.



As chamas deflagraram à 01h49, como demonstram as imagens captadas por uma das câmaras do sistema de videovigilância da empresa, mas só foram detetadas duas horas depois, pelas 03h45, hora do alerta para os bombeiros, que à chegada encontraram as instalações tomadas pelo fogo.



"Ardeu toda a parte nova do armazém, onde as obras, de 400 mil euros, terminaram em dezembro, além das câmaras frigoríficas novas, os armazéns mais antigos e os carros que estavam carregados e prontos a seguir para os clientes", disse esta quarta-feira ao CM Victor Santos, um dos sócios da empresa, que agora vai ter de alugar viaturas para poder satisfazer as encomendas. A empresa dedica-se também à produção de flores e plantas em estufas, que não foram afetadas pelo incêndio.



Apesar da destruição causada nas instalações pelo incêndio, a empresa vai manter a atividade, não estando por isso em causa os 49 postos de trabalho.



"Tínhamos tudo preparado para as entregas começarem logo de manhã, mas havemos de continuar a trabalhar, mal de nós se não conseguíssemos", destacou o empresário.