Fogo destrói duas habitações em Ferreirós do Dão

O segundo comandante dos Voluntários de Tondela, Nuno Pereira, disse à Lusa que não há "vítimas a registar" e que não foi ainda apurada a origem do incêndio.Ainda segundo Nuno Pereira, falta também apurar se existem desalojados, uma vez que, embora o incêndio tenha ocorrido no perímetro urbano de Ferreirós do Dão, existem naquela zona muitas casas desabitadas.A GNR tomou conta da ocorrência.