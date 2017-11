Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo destrói mais de 442 mil hectares

Metade da área ardida registou-se em outubro.

Por J.C.R. | 09:05

Os fogos florestais consumiram este ano mais de 442 mil hectares, o pior ano de sempre em Portugal, segundo dados do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).



Metade da área ardida registou-se já em outubro (223 901 hectares).



Os números do ICNF ficam, contudo, aquém dos 563 mil hectares indicados pelo Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais.



O distrito de Coimbra foi o mais afetado, com um quarto (113 839 hectares) do total da área ardida a nível nacional.