Fogo destrói viatura que transportava velas para cemitério em Viana

Estrada Nacional 308 chegou a estar cortada naquela cidade.

22:09

Um incêndio destruiu esta quarta-feira um veículo ligeiro de mercadorias que transportava velas para cemitério, obrigando ao corte de trânsito na estrada nacional 308, em Viana do Castelo, disse fonte da proteção civil.



Segundo a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, "o fogo não causou vítimas, mas obrigou ao corte total da circulação rodoviária na Estrada Nacional (EN) 308, na freguesia de Carvoeiro".



De acordo com a mesma fonte, "cerca das 21h00 o incêndio encontrava-se dominado".



As chamas, cuja origem é ainda desconhecida, destruíram "por completo a viatura, mas o condutor não sofreu ferimentos".



"Quando os bombeiros chegaram ao local o ligeiro de mercadorias já se encontrava tomado pelas chamas", frisou.



O alerta às autoridades foi dado cerca das 20h00. No local estiveram seis operacionais e duas viaturas dos Bombeiros Municipais de Viana do Castelo.