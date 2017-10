Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo destruiu dez casas e 70 a 80% da floresta de Carregal do Sal

No concelho, o incêndio fez ainda uma vítima mortal.

Por Lusa | 14:19

O presidente da Câmara de Carregal do Sal, Rogério Abrantes, revelou esta terça-feira que o incêndio que cercou o seu concelho na madrugada de segunda-feira consumiu 70 a 80 % da mancha florestal e uma dezena de casas.



"Penso que ardeu entre 70 a 80% da floresta do concelho de Carregal do Sal. O fogo destruiu ainda umas dez habitações, duas principais e as outras devolutas, muitos barracões, tratores e alfaias agrícolas, para além de se ter registado uma vítima mortal", lamentou.



De acordo com o autarca, a vítima mortal tem entre 50 a 60 anos e é de Papízios, tendo sido encontrado carbonizado numa mata.



"Registou-se ainda um ferido grave, que tem 40% do corpo queimado e foi transferido do Hospital de Viseu para Coimbra", acrescentou.



Rogério Abrantes explicou à agência Lusa que por volta das 23h30 de domingo o seu concelho ainda estava a salvo das chamas, mas em pouco mais de uma hora acabou completamente cercado pelo fogo.



"Foi uma coisa horrorosa. Já tenho alguma idade, fui presidente de junta, presidente dos bombeiros e vivi estas coisas muitos anos, mas nunca vi uma coisa destas: foi o maior incêndio do concelho", concluiu.



As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 37 mortos e 70 feridos, além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.



O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o Governo assinou um despacho de calamidade pública, abrangendo todos os distritos a norte do Tejo, para assegurar a mobilização de mais meios, principalmente a disponibilidade dos bombeiros no combate aos incêndios.



Portugal acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e o protocolo com Marrocos, relativos à utilização de meios aéreos.



Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, na primavera, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou 64 vítimas mortais e mais de 200 feridos.