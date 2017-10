Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em Ansião está controlado mas obrigou a evacuar uma escola

Autoridade Nacional de Proteção Civil informa que estão no terreno 241 elementos, apoiados por 72 veículos e dois meios aéreos.

Por Lusa | 18:50

O incêndio em Avelar, no concelho de Ansião, distrito de Leiria, está controlado, mas obrigou à evacuação de uma escola, disse à Lusa o presidente da Câmara, Rui Rocha.



Segundo o autarca, a Escola Básica do 2.º e 3.º ciclos de Avelar foi evacuada "por questões de precaução", nomeadamente "devido à inalação de fumo", disse Rui Rocha, sublinhando que a escola "nunca esteve em risco".



O presidente disse ainda que, às 18h20, o incêndio estava "controlado", embora já "tivesse tido momentos mais críticos".



De acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil, às 18h25 combatiam o incêndio em povoamento florestal, que deflagrou às 14h14, 109 elementos, apoiados por 32 veículos e dois meios aéreos.



No distrito de Leiria, há outro fogo ativo na localidade de Pipa, na freguesia de Vila Cã, no concelho de Pombal, que começou à mesma hora.



A ANPC informa que estão no terreno 241 elementos, apoiados por 72 veículos e dois meios aéreos.