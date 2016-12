Fogo em apartamento de Matosinhos

Continuar a ler Quando regressaram os pais chegaram ao apartamento, as chamas já tinham alastrado.



Um vizinho conta à CMTV que o fogo terá sido causado por um aquecedor que ficou ligado enquanto o casal tinha ido ao café. Terá sido a rapariga que se apercebeu do fogo, tendo fugido rapidamente de casa.

Um apartamento habitado por um casal com uma filha adolescente ardeu na noite desta terça-feira em São Mamede de Infesta, Matosinhos.Por volta das 23h00, os Bombeiros de São Mamede de Infesta ainda estavam no local a combater as chamas.O sinistro aconteceu no segundo andar de um prédio de habitação, que ficou completamente destruído.