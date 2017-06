Fogo em apartamento no Funchal fere bebé

Fogo em apartamento na Madeira fere bebé





Os bombeiros Municipais e Voluntários do Funchal estiveram no local, tendo conseguido controlar as chamas, por volta das 9h40. Toda a parte de habitação do edifício Funchal Centrum foi evacuada, com centenas de moradores a ser retirados. Por precaução, o centro comercial também fechou enquanto os bombeiros combatiam as chamas.



Uma testemunha, Jorge Conduto, publicou no Facebook um vídeo que mostra os bombeiros a combater o fogo no edifício, que chegou a projetar chamas para fora das janelas.



O comandante dos Bombeiros Municipais do Funchal diz que o fogo demorou cerca de 40 minutos a ser combatido. O combate foi dificultado por o apartamento em causa estar fechado, com uma porta blindada que os bombeiros não conseguiram abrir. Os operacionais tiveram de atuar apenas a partir do exterior.



O apartamento onde deflagrou o fogo ficou destruído, e mais dois que são contíguos também sofreram danos avultados.



Um fogo num apartamento que fica no edifício do centro comercial La Vie, no Funchal, obrigou esta quinta-feira a evacuar dezenas de casas. Um bebé que estava num apartamento por cima do que foi atingido pelas chamas teve de ser hospitalizado, devido à inalação de fumos. Um casal também foi retirado e levado para o hospital, depois de ter sido tratado no local. Homem e mulher inalaram fumos.Miguel Bragança, pai do bebé de apenas três meses que foi retirado conta àque a vizinha que é dona do apartamento que ardeu lhe bateu à porta de casa. "Estávamos a dar de comer ao bebé e quando abri a porta já havia muito fumo. Ainda quis ajudar, mas já não conseguia fazer nada. Peguei no meu filho e levei-o para uma varanda do outro lado da casa e fomos retirados pela auto-escada dos bombeiros". Miguel conta que o filho foi com a mãe para o hospital - por precaução, uma vez que bebé nasceu prematuro - e estará bem de saúde.