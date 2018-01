Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em associação mata onze pessoas

Aldeia de Vila Nova da Rainha acordou com a notícia da morte de mais um filho da terra.

Por Tiago Virgílio Pereira | 01:30

Subiu para onze o número de mortes devido ao incêndio da noite de 13 de janeiro, na Associação Cultural e Recreativa de Vila Nova da Rainha, em Tondela. Aníbal Brito, de 57 anos, morreu esta segunda-feira de madrugada. Estava internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e não resistiu aos ferimentos. "Estamos a sofrer muito, são muitas desgraças e o pior é que podem não ficar por aqui, porque temos ainda muitas pessoas internadas nos hospitais", disse Luís Pereira, o coveiro da localidade.



"É preciso que a associação volte a abrir para que a aldeia tenha vontade de sorrir", acrescentou. A morte de Aníbal, natural de Vila Nova da Rainha, voltou a assombrar a localidade. "O Aníbal era um grande homem. Uma pessoa pacata que não se metia com ninguém. É uma pena. Quando é que isto irá acabar?", questionou o familiar João Rodrigues, de 59 anos. Já no sábado, o vice-presidente, António Mesquita, morreu no Hospital da Prelada, no Porto. Tinha 63 anos. Ao que o CM apurou, as cerimónias fúnebres devem acontecer ainda durante esta terça-feira.



Sendo assim, o incêndio da noite do dia 13 provocou, até agora, 11 mortos e 35 feridos, sendo que destes ainda há quatro em estado grave. Estão ventilados nos Cuidados Intensivos. No Hospital S. Teotónio, de Viseu, estão internados sete doentes - dois foram transferidos de unidades hospitalares do Porto e Lisboa e encontram-se ali a recuperar. No hospital viseense estão dois doentes na Unidade de Cuidados intensivos e, por isso, com prognóstico reservado.



PORMENORES

Menor teve alta

A adolescente de 15 anos que ficou ferida no mesmo incêndio em Vila Nova da Rainha teve alta hospitalar na passada sexta-feira. A recuperação vai ser lenta mas a jovem está otimista.



Edifício

A sede da Associação Cultural e Recreativa de Vila Nova da Rainha continua encerrada desde a noite em que aconteceu a tragédia. Ainda não se sabe quando o edifício abrirá ao público.



Investigação

As causas do acidente bem como tudo o que sucedeu a seguir estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária do Centro. Na origem das chamas estará o sobreaquecimento de uma salamandra.