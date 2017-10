Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em confeitaria assusta em Vila Nova de Gaia

Não se registaram feridos.

Por P.J.D. | 08:42

Um incêndio destruiu, ontem, o sistema de exaustão da confeitaria Pão de Brito, na estrada de Brito, em São Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia.



O alerta para um incêndio urbano foi dado, pelas 11h10, por moradores que se aperceberam do fumo a sair pelo telhado.



A rápida intervenção dos bombeiros da Aguda impediu que o fogo alastrasse a todo o estabelecimento. Não se registaram feridos.



O trânsito ficou condicionado, nos dois sentidos, durante cerca de duas horas.



A GNR de Arcozelo foi chamada ao local e investiga agora as causas do incêndio.