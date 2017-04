Fogo em cozinha obriga a retirar 50 moradores

Os moradores, um casal com cerca de 50 anos e um casal idoso, não podem regressar ao apartamento, mas ficam alojados em casa de familiares.



O fogo terá tido início numa máquina de lavar roupa instalada na cozinha e propagou-se pela divisão, provocando o rebentamento das janelas.Os moradores, um casal com cerca de 50 anos e um casal idoso, não podem regressar ao apartamento, mas ficam alojados em casa de familiares.

O som de uma explosão, seguida de fumo denso, alertou os moradores para um incêndio que deflagrou, ontem, ao início da tarde, no 5º andar de um edifício no centro de Vila Nova de Famalicão.Não havia ninguém no apartamento na altura do incêndio, que destruiu por completo a cozinha e danificou toda a casa. Ninguém ficou ferido, mas o prédio de oito andares teve de ser evacuado.Os cerca de 50 moradores permaneceram no exterior do edifício, na rua Senhora da Agonia, em Antas, enquanto os bombeiros procediam à ventilação do espaço.