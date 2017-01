Fogo em ecoponto assusta moradores do Cacém

O que achou desta notícia?







Os moradores da rua Adriano dos Santos Gil, em Agualva, acordaram sobressaltados na madrugada deste domingo, com um foco de incêndio que começou num ecoponto instalado na via pública.Os Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém receberam o alerta pelas 4h49, tendo-se deslocado rapidamente para o local. Cinco operacionais conseguiram controlar rapidamente as chamas, que chegaram a atingir proporções consideráveis.Apesar do aparato, registado em foto por um dos moradores, o fogo foi rapidamente controlado. Os danos ficaram circunscritos aos contentores do ecoponto.