Fogo em Elvas mobiliza mais de 60 bombeiros

Mais de 60 operacionais, apoiados por 18 veículos, combatem um incêndio em mato desde as 23h28 da passada sexta-feira, na zona de Elvas, no distrito de Portalegre, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre adiantou que o fogo, com duas frentes ativas às 00h30 deste sábado, está a devastar uma área de mato.O combate às chamas, segundo a mesma fonte, envolve 64 bombeiros de várias corporações do distrito de Portalegre e uma do distrito de Évora, apoiados por 18 veículos.