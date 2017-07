Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em empresa de transporte de carga em Famalicão em fase de rescaldo

No combate às chamas estiveram 52 elementos, apoiados por 23 meios terrestres.

Por Lusa | 21:31

O incêndio que esta segunda-feira deflagrou numa empresa de transporte de carga em Vila Nova de Famalicão está em fase de rescaldo, um processo que se prevê que dure toda a noite, disse o comandante dos bombeiros voluntários.



Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Famalicão, o incêndio encontrava-se pelas 21h00 em fase de rescaldo e estavam a ser feitos trabalhos para molhar toda a área, com a ajuda de agricultores vizinhos da empresa.



O alerta foi dado pelas 16h18 e para o local foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão, os Bombeiros Voluntários Famalicenses, os Bombeiros Voluntários Tirsenses e os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim.



Segundo a página de internet da Proteção Civil, consultada pelas 19h10, no combate às chamas estiveram 52 elementos, apoiados por 23 meios terrestres.



"O que levanta mais preocupações são as pilhas de madeira acondicionadas no exterior da empresa", afirmou então fonte dos bombeiros Tirsenses.