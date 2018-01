Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em fábrica de capacetes causou prejuízos de um milhão

Chamas foram combatidas durante cinco horas, em Anadia.

08:48

O incêndio que destruiu um pavilhão da fábrica de capacetes Nexxpro, em Anadia, no sábado, provocou prejuízos que rondam um milhão de euros.



Os bombeiros de várias corporações do distrito de Aveiro que combateram o fogo durante 5 horas tiveram como principais dificuldades a presença de material inflamável no interior e a ausência de pontos de abastecimento de água.



"Não falo em relação às infraestruturas municipais", disse Ana Matias, comandante dos bombeiros de Anadia, sobre a falta de pontos de água. A preocupação dos bombeiros foi evitar que as chamas chegassem aos tanques de diluente nas traseiras e a fábricas vizinhas, acrescentou.